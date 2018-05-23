Вспышка кори в Украине: за неделю заболели более 1,6 тысячи человек
19:14, 23 мая 2018Страна
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Большинство случаев заболевания корью за последнюю неделю зафиксированы среди детей.
Иллюстрация REUTERS
Вспышка кори в Украине продолжается, поэтому Минздрав призывает регионы усилить меры по вакцинации.
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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 года корью заболели 1610 людей (642 взрослых и 968 детей), говорится в сообщении министерства в Facebook.
"Минздрав принимает меры для повышения уровня иммунизации и прививки детям, которые в свое время пропустили плановую вакцинацию, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле возрастные рамки дополнительной иммунизации были расширены до 18 лет.
Как сообщал УНИАН, с начала мая в Киеве корью заболели 313 человек: большинство - взрослые люди.
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