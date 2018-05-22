В Украине ввели новые правила выписки рецептов на лекарства: что изменилось

Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, которые осуществляют медицинскую практику как ФЛП.

22 мая 2018 года в Украине вступили в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства и медизделия.

Соответствующий приказ МЗ Украины (№735 от 18.04.2018) был опубликован в официальном вестнике Украины, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, рецепты формы ф-1 должны содержать такую информацию:

- наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП;

- адрес заведения здравоохранения или ФЛП;

код ЕГРПОУ/ регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

- реквизиты лицензии на медицинскую практику или решение органа лицензирования.

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Кроме того, красный штамп "Стоимость подлежит возмещению" заменили на новое дополнительное поле в рецепте: "Источник финансирования", в котором указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарственных средств.

"Это поле в электронном рецепте позволит четко контролировать выполнение правительственных и региональных программ", - пояснили в Минздраве.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в сведениях о пациенте врач должен указать фамилию, инициалы и возраст пациента, а также номер его амбулаторной или стационарной карты. Номер карты будет объединять историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Также он поможет избежать путаницы, если у разных пациентов будут одинаковые имена и дата рождения.

Сообщается, что название лекарственного средства указывается на латинском языке под названием действующего вещества (МНН – международным непатентованным названием).

Минздрав отмечает, что новые требования касаются только рецептов формы ф-1. Учреждения здравоохранения могут использовать старую форму бумажного рецепта ф-1 с красной печатью "стоимость подлежит возмещению" до того времени, пока имеющиеся бланки не закончатся.

"Новые требования к рецепту не будут распространяться на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не будут внесены необходимые технические изменения", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

Стоит напомнить, что электронный рецепт – это цифровой аналог рецептов на бумажных бланках. В нем будет указано, кто выписал рецепт и какое активное вещество назначено пациенту. Такой рецепт будет подписываться электронной подписью. Этот документ сразу будет попадать в систему, где его могут увидеть провизоры. Пациент будет получать СМС-сообщение с номером рецепта, который нужно назвать в аптеке. Доступ к электронной системе рецептов будет ограничен.

По желанию пациента врач может распечатать электронный рецепт. Подчеркивается, что распечатанные данные электронного рецепта не является рецептом. То есть лекарства по такой форме аптека не будет выдавать.

С развитием системы "Электронное здоровье", Е-рецепт совершенствоваться. В будущем он будет интегрирован со всеми медицинскими данными о пациенте в электронной системе здравоохранения.

В ближайшее время Минздрав планирует начать пилотный проект электронного рецепта в рамках программы "Доступные лекарства". Избранными регионами для тестирования электронного рецепта является Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Черкассы и соответствующие области и город Бахмут.