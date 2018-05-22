Журналисты выяснили, почему украинцы так много тратят на лекарства (видео)

Большинство украинцев идут в аптеку мимо кабинета врача.

Украинцы стали покупать больше лекарств. По данным Минздрава, на медикаменты мы с вами тратим ежегодно более 60 миллиардов гривень. Это больше, чем тратит государство из бюджета на все здравоохранение.

Одной из причин таких расходов в Минздраве называют самолечения. Почему мы тратим на лекарства так много, говорится в сюжете ТСН.

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Большинство украинцев уверены, что нужно выбирать более дорогие лекарства, ведь они якобы качественные. "Сегодня украинцы тратят миллиарды гривень, покупая в аптеках лекарства, которые не имеют доказательной базы, в том числе и эффективности. Пациенты ищут свои заболевания в интернете, похожие симптомы, и начинают назначать лечение самостоятельно", - говорится в сюжете.

По данным Минздрава, люди покупали в аптеках 90% всех препаратов без назначения врача. У каждого - свое оправдание.

"Ограничить доступ к лекарствам по примеру многих европейских стран поможет увеличение перечня препаратов, которые отпускаются только по рецепту. Есть высокие шансы, что депутаты поддержат такие новации медреформы уже до конца этого года. Проект первых законодательных изменений сейчас на рассмотрении парламента", - рассказали журналисты.

Ранее в Минздраве заявляли, что реклама лекарственных средств на украинском телевидении побуждает украинцев к самолечению.