Реклама лекарственных средств побуждает украинцев к самолечению - Минздрав

От 30% до 50% всей рекламы на украинском телевидении - это реклама лекарственных средств и медицинских изделий.

Реклама лекарственных средств на украинском телевидении побуждает украинцев к самолечению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Ссылаясь на данные Национального совета по телевидению и радиовещанию, Илык отметил, что от 30% до 50% всей рекламы на украинском телевидении - это реклама лекарственных средств и медицинских изделий.

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"На отдельных региональных телеканалах этот объем достигает 70%. Самой большой проблемой рекламы лекарственных средств является сознательное манипулирование информацией о самом препарате и его свойствах. Безусловно, такая реклама не проходит мимо людей. Она побуждает украинцев к самолечению и "гугл-терапии". В течение четырех часов мы вчера мониторили различные центральные каналы. За это время рекламировалось 45 лекарственных средств, из них 2 – не зарегистрированы как лекарства (биологически активные добавки, БАД), 6 - запрещены к рекламированию в Украине. Только за четыре часа 12,5% рекламировалась продукция, запрещенная к рекламе", - подчеркнул Илык.

По его словам, 69% больных в Украине занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам.

"Это приводит к большому количеству осложнений, особенно у хронических больных, влияет на высокие показатели инвалидности и сокращения продолжительности жизни. Отсутствие профессиональной диагностики, контроля за лечением - это прямой путь к низким показателям продолжительности жизни в Украине (украинцы живут на 10 лет меньше, чем жители европейских стран). Выразительный показатель воздействия рекламы на пациента - 50% лекарств на рынке рекламы не имеют доказанной клинической эффективности", - отметил Илык.