Супрун добралась до "психов" и "неадекватов": развеяла мифы о психическом здоровье

В наше время лечение психических расстройств намного лучше по сравнению с предыдущими десятилетиями, отметила Супрун.

И.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла популярные мифы о психическом здоровье, в частности, о "психах" и "неадекватах".

Среди этих мифов глава Минздрава на своей странице в Facebook выделила такие:

Миф 1. Люди, у которых психические расстройства, являются "психами", "неадекватами", они опасны, их надо изолировать от общества

По словам Супрун, понятие "психическое расстройство" включает широкий диапазон нарушений – тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости, расстройства личности, биполярное расстройство, шизофрения, деменции и другие. Согласно исследованиям, в любое время на планете 1 из 10 людей страдает от депрессии или тревожного расстройства, а один человек из 100 болеет шизофренией.

И.о. министра здравоохранения отметила, что в большинстве случаев поведение людей, имеющих психические расстройства, мало чем отличается: они пытаются вести нормальный образ жизни, работать, заниматься любимыми делами, но они очень страдают от непривычных ощущений, мыслей или эмоций, что не позволяет им полноценно функционировать.

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Миф 2. Психические расстройства не возникают у детей и подростков. Все признаки, которые могут быть в них – это лишь "особенности возраста, они их перерастут"

Супрун заявила, что по меньшей мере у одного ребенка из пяти периодические проблемы с психическим здоровьем. А 70-75% психических расстройств начинаются в детском или подростковом возрасте – депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения и тому подобное.

Миф 3. Депрессия - это признак лени, плохого характера и нежелания что-то делать. "Надо просто взять себя в руки и вырваться из нее"

Но, подчеркнула глава Минздрава, многочисленные исследования демонстрируют, что депрессия не имеет ничего общего с ленью или слабостью характера. Это состояние, обусловленное нарушением химических процессов в мозге и изменениями в его функционировании.

Миф 4. Зависимость (алкогольная, наркотическая) – это выбор человека, его образ жизни, свидетельствующий об отсутствии силы воли

"Зависимость или аддикция – это сложный феномен, охватывающий много факторов, среди которых генетические предпосылки, особенности среды или социального окружения, в котором растет и живет человек, навыки справляться со стрессами, а также наличие других психических расстройств, например, депрессии. Преодоление зависимости требует комплексных вмешательств и многопрофильной помощи", - отметила Супрун.

Миф 5. Все люди, у которых психические расстройства, являются агрессивными и опасными

Как пояснила и.о. министра здравоохранения, очень мало людей, у которых психические расстройства, совершают насильственные правонарушения по сравнению с лицами, у которых нет психических расстройств.

Миф 6. Людям с психическими расстройствами никогда не станет лучше, их невозможно вылечить

По словам Супрун, в наше время лечения психических расстройств намного лучше по сравнению с предыдущими десятилетиями. Исследователи и специалисты постоянно разрабатывают новые методы и возможности лечения.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине 75% людей с психическими расстройствами не имеют доступа к медицинской помощи.