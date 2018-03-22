Началась национальная консультация с обсуждения Плана мероприятий по развитию психического здоровья в Украине до 2030 года.

В Украине 75% людей с психическими расстройствами не имеют доступа к медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, началась национальная консультация с обсуждения Плана мероприятий по развитию психического здоровья в Украине до 2030 года.

Целью национальной консультации является создание целостной, эффективной системы охраны психического здоровья. Эта система должна быть основанной на принципах доступности, полноты и комплексности, междисциплинарного подхода, координации и непрерывности услуг, равенства и уважения прав и свобод человека, и обеспечить улучшение качества жизни человека.

Читайте такжеУкраина занимает первое место в Европе по заболеваемости психическими болезнями

Более 100 специалистов в сфере охраны психического здоровья, главные врачи, психиатры, психологи, медсестры, представители общественных организаций пациентов и их родственников, представители государственных учреждений и социальных служб приступили к разработке Плана мероприятий по развитию психического здоровья в Украине до 2030 года.

Во время двух предыдущих технических консультаций, в январе 2017 года и феврале 2018 года была согласована общая структура и направления документа, предложен ряд мер и шагов по их достижению.

По данным ВОЗ, каждый четвертый человек в мире столкнется с психическим расстройством на протяжении жизни.

Исследования Международного медицинского корпуса показывают, что в Украине до 75% людей с распространенными психическими расстройствами не имеют доступа к медицинской помощи. Это происходит из-за стыда, страха, отсутствия доверия к системе здравоохранения, недостаток информации и осведомленности, высокой стоимости лечения и т.д. Именно поэтому сделать систему охраны психического здоровья доступной для украинцев - первоочередная задача.

Читайте такжеВ Украине 40% мужчин и 22% женщин трудоспособного возраста умирают из-за алкоголя

Сейчас в Украине работает централизованная система охраны психического здоровья, услуги предоставляются преимущественно в психиатрических клиниках, и 90% финансирования направляется в психиатрических больниц. Для того, чтобы сделать помощь более доступной для пациента, необходимо сместить акцент с услуг, предоставляемых на основе больниц, на услуги на амбулаторном уровне и услуги, предоставляемые на основе общины, в том числе интегрировать их в систему первичной помощи.

Работа над Планом мероприятий по развитию психического здоровья в Украине до 2030 года продолжается. После национальной консультации документ дооопрацюють и опубликуют обновленный вариант для общественного обсуждения, чтобы все могли с ним ознакомиться и дать свои комментарии.