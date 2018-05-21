Компания Essity, владеющая брендом Libresse, заявила о старте в Украине информационной кампании #ценормально

Кампания #Ценормально уже всколыхнула соцсети: после того, как к движению присоединились известные женщины.

Компания Essity заявила о старте в Украине информационной кампании #ценормально.

Как сообщается в информации, переданной УНИАН, Libresse стал первым в Украине брендом, который не боится показывать в рекламе прокладок экспериментальную жидкость естественного красного цвета.

"Компания Essity объявила о запуске кампании #ценормально, призванной преодолеть табу месячных в масс-медиа. Согласно результатам недавно проведенного компанией исследования, 40% украинцев и украинок согласны с тем, что массовая культура обходит стороной и замалчивает тему месячных, а 22% стремятся получать больше честной информации о женском цикле из масс-медиа. В новых рекламных роликах, созданных в поддержку кампании #ценормально, показывают мужчин и женщин, которые свободно общаются о месячных, передают друг другу прокладки и покупают их в магазине, не прячась, а экспериментальная жидкость на гигиенических средствах имеет естественный красный, а не синий цвет", - говорится в сообщении..

Как известно, компания Essity проводит рекламные кампании, которые призваны покончить с предубеждениями, связанными с менструациями у женщин.

"#Ценормально уже всколыхнула соцсети: после того, как к движению присоединились известные женщины, в частности писательница и правозащитница Лариса Денисенко и редактор онлайн-издания The Devochki Оксана Павленко, пользователи соцсетей начали делиться собственным отношением к проблеме стигматизации месячных и высказываться в поддержку кампании", - отмечается в сообщении.

Представители Essity убеждены, что тема остается табуированной, пока кто-то не осмелится заговорить о ней первым.

"Мы верим, что наша кампания поможет изменить отношение к месячных и даст толчок массмедиа более свободно высказываться на эту тему, поскольку мы видим, что общество в этом нуждается ", — и добавляют: "В конце концов, наш лозунг — «Живи смелее!", - считают в Essity.

Ранее в Британии по ТВ демонстрировались ролики, в которых женщины ездят на велосипеде, занимаются боксом, бегают, при этом их одежда покрыта пятнами грязи и крови, а девиз кампании провозглашал "Никакая кровь нас не остановит!".