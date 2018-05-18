Незважаючи на складні умови, лікарні продовжують працювати та надавати допомогу пацієнтам.

Больницы в зоне АТО получили автомобили скорой помощи.

Как сообщают с Минздраве, больницы, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения, в качестве гуманитарной помощи получили современные автомобили для перевозки пациентов. Автомобили скорой помощи закупили в рамках проекта GIZ "Миссия по поиску фактов 2017". Цель этого проекта - улучшение возможностей для оказания неотложной медицинской помощи больницы вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

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Несмотря на сложные условия, больницы продолжают работать и оказывать помощь пациентам. Однако, часто здесь не хватает медицинского персонала и техники для проведения более детальной диагностики и сложных вмешательств. Поэтому медучреждения в Попасной Луганской области, Торецкое, Авдеевке и Светлодарске Донецкой области получили автомобили скорой, которые прежде всего предназначены не для приема пострадавших на месте происшествия, а для транспортировки пациентов в уже стабилизированном состоянии в медицинские учреждения с лучшим оснащением в глубине страны.