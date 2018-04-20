В Одессе откроют реабилитационный центр для участников АТО

НГУ начала процесс принятия на баланс санатория «Зеленый мыс» в курортной зоне Одессы, в районе Черноморки.

В Одессе Национальная гвардия Украины откроет реабилитационный центр для участников АТО.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Согласно сообщению, Нацгвардия начала процесс принятия на баланс санатория «Зеленый мыс» в курортной зоне Одессы, в районе Черноморки. На его базе планируется создание реабилитационного центра для участников антитеррористической операции.

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«Принятие на баланс Нацгвардии комплекса стало одним из этапов рабочей поездки командующего НГУ. Генерал-полковник Юрий Аллеров ознакомился с имеющимися бытовыми условиями, с благоустройством территории, оздоровительными особенностями санатория», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что санаторий «Зеленый мыс» профилировался на лечении болезней систем кровообращения, нервной, дыхательной и зрительной, укреплении иммунитета. Местность, где он расположен, имеет уникальные природные ресурсы.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, у специалистов Национальной гвардии есть опыт создания инновационного медицинского центра на основе санатория в Новых Санжарах (Полтавская область) и сотрудничества с иностранными коллегами для внедрения новых практик реабилитации.

«Национальная гвардия уделяет большое внимание реабилитации раненых военнослужащих : и медицинской, и психологической. Наши бойцы ежедневно рискуют своим здоровьем во время выполнения заданий. Они заслуживают хорошего лечения и поддержания здоровья. Сегодня только начался процесс приема-передачи санатория на баланс Национальной гвардии. Думаю, в будущем здесь смогут пройти курс реабилитации и отдохнуть те, кто в этом нуждается », - рассказал Аллеров.

В пресс-службе добавили, что с целью проведения реабилитации и оздоровления участников АТО на собственной лечебно-профилактической базе в медицинском центре НГУ «Новые Санжары» (пгт Новые Санжары, Полтавской обл.) Создано и укомплектовано необходимым современным медицинским оборудованием реабилитационное отделение. Открыты кабинеты и внедрены современные методики лечения: галотерапия, подводное бальнеологическое вытяжение позвоночника, светолечение, лазеротерапия. Введены в эксплуатацию новые современные медицинские аппараты: УЗИ-диагностики, велоэргометрии, фитотерапии, прессотерапии.

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По данным НГУ, в 2017 году в медицинских реабилитационных центрах «Новые Санжары» и «Тополь» Национальной гвардии Украины прошли лечение и реабилитацию 3007 человек.