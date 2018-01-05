В Украине хотят запретить целителей и народную медицину
Минздрав также планирует аннулировать все выданные разрешения на занятие целительством, поскольку они создают потенциальную опасность для граждан Украины.
Министерство здравоохранения хочет отозвать все разрешения для практики народной медицины, ведь она противоречит современности
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По информации МЗ, контроль практики народных целителей не может относиться к компетенции министерства, поскольку она не отвечает современным медицинским научным знаниям.
МЗ отмечает, что законодательством не предусмотрено подтверждение эффективности народных средств и народные методы не входят в арсенал современной медицины.
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"Процедура “экспертизы” целителей, что сейчас предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке", - говорится в сообщении.
Министерство также планирует аннулировать все выданные разрешения на занятие целительством, поскольку они создают потенциальную опасность для граждан Украины.