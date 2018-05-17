Верховная Рада приняла закон о трансплантации органов (видео)

При жизни каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации после определения его состояния как необратимой смерти.

Верховная Рада Украины приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 2386-а-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 255 народных депутатов Украины.

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Законом определено, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимой смерти (смерть мозга или биологическая смерть). Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право в любое время: подать письменное заявление об отзыве своего письменного согласия или несогласия на посмертное донорство; предоставить новое письменное согласие или несогласие на посмертное донорство. Это согласие или несогласие вносится в единую государственную информационную систему трансплантации.

Согласно закону, в случае, если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается у второго супруга или у одного из близких родственников этого лица (дети, родители, родные братья и сестры), который доступен для вопроса такого согласия и письменного заверения его предоставления.

В законе определяется, что трансплантация осуществляется на следующих принципах: добровольности; гуманности; анонимности; предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям; бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток): соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства); достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.