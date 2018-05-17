Минфин и Минздрав согласовали финансирование первичной медицины и экстренной помощи

Обсуждение распределения бюджетных ресурсов на другие направления финансирования здравоохранения еще будет продолжаться.

Министерство финансов и Министерство здравоохранения Украины согласовали финансирование первичной медицины и экстренной помощи в полном объеме в 2019-2021 годах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов по итогам согласительного совещания министра финансов Александра Данилюка и заместителя министра Сергея Марченко с Министерством здравоохранения, где обсуждались основные подходы к планированию среднесрочных показателей бюджета на 2019-2021 годы.

«Обсуждение распределения бюджетных ресурсов на другие направления еще будет продолжаться», - говорится в сообщении.

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При этом Минфин отметил, что финансирование начатых в 2018 году инициатив будет продолжено, прежде всего, речь идет о выделении средств бюджета на функционирование новосозданной Национальной службы здоровья, на начатую программу "Доступные лекарства" и др.

«Мы постоянно отмечаем, что достойное финансирование системы здравоохранения является одним из приоритетов нашей работы. Планирование расходов на 2019-2021 годы не является исключением», - цитируются в сообщении слова министра финансов.

Минфин планирует на этой неделе провести ряд согласительных совещаний со всеми министерствами для согласования бюджетной политики, которая будет проводиться в 2019-2021 годах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы, в основе которой ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5%, среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл., дефицит бюджета до 2,2% ВВП и предельный размер госдолга до 56% ВВП.