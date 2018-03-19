Финансирование программы по обеспечению инвалидов протезами в 2018 году увеличено на 652 млн грн

Минсоцполтики создало электронный каталог протезов, чтобы человек с инвалидностью самостоятельно мог выбрать изделие для своей реабилитации.

Кабинет министров Украины увеличил финансирование программы по обеспечению людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями до около 1,63 млрд грн, что на 652 млн грн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

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В госбюджете Украины на 2017 год были запланированы средства в сумме 977 млн 600 тыс грн, что составляло всего 60% от заявленной потребности и создавало почти годичную очередь на получение таких изделий. Правительство нашло резервы в финансировании и объем программы был увеличен на 652 млн грн за счет внутреннего перераспределения средств между программами Министерства социальной политики.

Основным механизмом развития национального рынка протезно-ортопедических изделий и других средств реабилитации является обеспечение свободного выбора человеком таких изделий и как результат - равного доступа предприятий к получению заказов.

Человек с инвалидностью будет самостоятельно определять изделие, которое ему необходимо, а управление социальной защиты будет выступать в роли его представителя.

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Создан электронный каталог, доступный на сайте Министерства социальной политики, где определяется тип нужного средства в соответствии со стандартами ВОЗ, из огромного количества изделий избирается перечень отвечающих потребностям человека, и человек выбирает изделие. Управление соцзащиты сразу делает электронный запрос на производство, заключается трехсторонний договор между человеком, управлением соцзащиты и производителем. В договоре прописываются сроки выполнения, качества, цены и все остальное.

Как сообщал УНИАН, 14 марта правительство приняло ряд постановлений, призванных повысить качество жизни людей с инвалидностью в Украине.

Кабмин увеличил предельную сумму, выделяемую из государственного бюджета на мероприятия по реабилитации детей с инвалидностью. Предельная сумма на реабилитационные мероприятия для детей с инвалидностью 2-й и 3-й группы будет увеличена с 9 тысяч гривен до 17 и 25 тысяч гривен соответственно, для детей-сирот и детей без родительской опеки предельная сумма услуг увеличивается еще на 50%.

Также предусмотрено расширение обеспечения средствами реабилитации участников АТО. Постановления предусматривают возможность компенсации покупки в торговых сетях некоторых средств реабилитации для сокращения процедуры их приобретения.

Также Кабмин увеличил финансирование программы по обеспечению людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями до около 1,63 млрд грн и выделил 30 млн грн на программу перевозки людей с инвалидностью для реализации прав инвалидов и их транспортной доступности.