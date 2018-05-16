Супрун хочет запретить рекламу целителей и нетрадиционной медицины

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Минздрав разработал новый законопроект о рекламе лекарственных средств. Одним из его пунктов является запрет целительства и нетрадиционной медицины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности.

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Читайте такжеУкраинские врачи очень часто МРТ-диагностику назначают безосновательно - Супрун"Реклама также подпитывает и такое явление, как “лечение по телевизору” и google-терапию. Почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам", - отметила Супрун.

Новый законопроект по регулированию рекламы лекарственных средств предусматривает:

• запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины;

• запрет на привлечение к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, которые изображают медработников;

• запрет информации, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей;

• содержание рекламы должно соответствовать инструкции о применении лекарственного средства;

• четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств предусмотренным законом, а также разработка и утверждение Правительством отдельного Порядке рекламы лекарственных средств направленого на медицинских и фармацевтических работников;

• устанавливаются четкие штрафные санкции для телерадиоорганизаций за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства - в размере 5% от лицензионного сбора за 1 нарушение.