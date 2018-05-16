Минздрав выступает за полный запрет рекламы лекарств известными людьми

В министерстве подготовлен законопроект об усовершенствовании порядка рекламы лекарственных средств.

Министерство здравоохранения Украины выступает за полный запрет рекламы народного целительства и нетрадиционной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

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По его словам, специалисты Минздрава подготовили законопроект об усовершенствовании порядка рекламы лекарственных средств.