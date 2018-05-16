Минздрав выступает за полный запрет рекламы лекарств известными людьми
Министерство здравоохранения Украины выступает за полный запрет рекламы народного целительства и нетрадиционной медицины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.
Читайте такжеСупрун хочет запретить рекламу целителей и нетрадиционной медицины
По его словам, специалисты Минздрава подготовили законопроект об усовершенствовании порядка рекламы лекарственных средств.
«В документе об изменениях в медицинской рекламе Минздрав выступает за полный запрет рекламы народного целительства и нетрадиционной медицины и за соответствие рекламы инструкции, которая есть у препарата, а также ограничения к использованию актеров (в роли медиков), публичных известных людей, ссылки на возможное установление диагноза по телефону или интернету и другие подобные предложения. Мы вносим четкие нормы рекламирования для врачей - предусмотрена разработка и утверждение порядка распространения рекламы между медицинскими работниками. Четко регламентируется, что такое профессиональные медицинские издания, которые могут рассказывать о инновационные медикаменты. Проект закона предусматривает установление четких штрафных санкций ", - сказал Илык.