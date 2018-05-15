Супрун дала рекомендации, как не заразиться глистами

Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которой они паразитируют.

Супрун дала рекомендации, как предотвратить заражение глистами.

На своей странице в Фейсбук и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует в случае выявления гельминтов следовать рекомендациям врача, которые он предоставит на основе симптомов и результатов анализов.

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"Начался сезон свежих овощей и фруктов, прогулок на природе и игр с домашними любимцами. Это повышает опасность заразиться гельминтами (более известные нам как глисты) и одновременно увеличивает риск встретить неподтвержденные доказательной медициной советами профилактики. Начиная от употребления чеснока и тыквенных семечек и заканчивая слабительными средствами и промывкой кишечника и даже сильных антибиотиков. Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которой они паразитируют. Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженных яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены. Симптомами гельминтоза могут быть постоянная усталость, проблемы со сном, снижением или усилением аппетита или немотивированная потеря веса. Реже могут развиваться такие симптомы, как повышение температуры тела и сухой кашель. У некоторых людей гельминты могут паразитировать в организме в течение нескольких лет без проявления каких-либо симптомов ", - написала Супрун.

Она подчеркивает, что не следует заниматься самолечением.