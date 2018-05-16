Парламент одобрил законопроект об усилении защиты лиц, ухаживающих за тяжелобольными детьми

Проектом закона предлагается предоставлять лицам, ухаживающим за тяжелобольными детьми, инвалидность которых еще не оформлена, госпомощь до достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» (№8294).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовал 231 народный депутат.

Законопроектом предлагается предоставлять право лицам, ухаживающим за тяжелобольными детьми, инвалидность которых еще не оформлена, государственную помощь до достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста и отпуска без сохранения заработной платы до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста.

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В проекте закона речь идет о детях, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, а также о детях, которые получили тяжелые травмы, нуждаются в трансплантации органов, паллиативной помощи.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко отметила, что также законопроектом предусмотрено «предоставление гарантий сохранения рабочего места на период ухода за ребенком, установление отдельного вида государственной помощи семьям с больными детьми в размере прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста на период, когда ему оформляется инвалидность, предоставление гарантий обязательного пенсионного обеспечения одному из неработающих трудоспособных членов семьи, который осуществляет уход за больным ребенком».