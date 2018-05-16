Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о трансплантации органов

10:03, 16 мая 2018
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Верховная Рада  рассмотрит законопроект о трансплантации органов / Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Начнут работу парламентарии с ратификации международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата, а также о сотрудничестве в сфере обороны с Польшей и сотрудничестве в сфере военных перевозок с Румынией.

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В первом чтении сегодня запланировано рассмотрение законопроект об основаниях проведения экспертизы, во втором - о здравоохранении и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку.

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Теги: #Верховная Рада#трансплантология