В первом чтении сегодня запланировано рассмотрение законопроект об основаниях проведения экспертизы.

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о трансплантации органов во втором чтении.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Начнут работу парламентарии с ратификации международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата, а также о сотрудничестве в сфере обороны с Польшей и сотрудничестве в сфере военных перевозок с Румынией.

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В первом чтении сегодня запланировано рассмотрение законопроект об основаниях проведения экспертизы, во втором - о здравоохранении и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку.