ВР должна рассмотреть законопроект о трансплантации в середине мая – Парубий

06:33, 20 апреля 2018
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Парубий рассказал, когда ВР должна рассмотреть законопроект о трансплантации / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Отвечая на вопрос, когда ВР примет закон о трансплантации, Парубий сказал: "на следующей пленарной неделе я планирую его поставить после обеда".

Он добавил, что накануне у него был разговор с председателем профильного комитета ВР и они договорились, что этот законопроект должен быть одним из первых в первые дни следующей пленарной недели.

"На тот момент он будет готов, будет решение комитета, и мы сможем перейти к его рассмотрению уже во втором чтении", - сказал председатель ВР.

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Теги: #трансплантология#Андрей Парубий