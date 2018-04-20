ВР должна рассмотреть законопроект о трансплантации в середине мая – Парубий

Спикер Верховной Рады пояснил, что к моменту рассмотрения должно быть готово решение комитета по этому вопросу.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на следующей пленарной неделе (14-18 мая) парламент должен рассмотреть законопроект о трансплантации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Отвечая на вопрос, когда ВР примет закон о трансплантации, Парубий сказал: "на следующей пленарной неделе я планирую его поставить после обеда".

Он добавил, что накануне у него был разговор с председателем профильного комитета ВР и они договорились, что этот законопроект должен быть одним из первых в первые дни следующей пленарной недели.

"На тот момент он будет готов, будет решение комитета, и мы сможем перейти к его рассмотрению уже во втором чтении", - сказал председатель ВР.