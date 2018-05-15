Норвегия поможет Украине создать реабилитационный центр для людей после инсульта

Предполагается, что этот проект создаст стандарт для будущих реабилитационных центров в Украине.

По результатам переговоров руководства Министерства здравоохранения и норвежской стороны планируется создание в Украине реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт.

Как сообщает Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с государственным секретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном.

Отмечается, что центр будет создан на базе одного из украинских санаториев.

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«Предполагается, что этот проект создаст стандарт для будущих реабилитационных центров в Украине. Окончательное решение о его реализации станет известно в августе-сентябре 2018 года», - говорится в сообщении.

Также во время встречи Климпуш-Цинцадзе поблагодарила представителя Норвегии за последовательную и практическую поддержку, которую его страна предоставляет Украине с начала российской агрессии. Речь идет о значительном вкладе Норвегии в проекты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и помощь в рамках трастовых фондов НАТО в направлениях реабилитации раненых украинских военных, разминирования, а также изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую.