Впервые в Украине проводится Всемирный день борьбы со слепотой от глаукомы

Сегодня – 6 марта - в Украине впервые проводится Всемирный день борьбы со слепотой от глаукомы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила Мирослава ЖДАНОВА, директор Департамента развития медицинской помощи Минздрава Украины.

“Темпы распространения глаукомы настораживают - 170 тысяч людей в Украине поражены этой болезнью", – отметила М.Жданова. По ее словам, глаукома является основной причиной слепоты.

Профессор кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Л.Шупика Минздрава Украины Сергей РЫКОВ отметил, что в Украине ежегодно на 25 тысяч увеличивается количество людей, у которых обнаруживают глаукому. “Чтобы приостановить темпы инвалидизации от этой патологии, следует решить проблему своевременного выявления этой болезни. Для этого каждый человек, старше 40 лет, должен регулярно измерять свое внутриглазное давление", – сказал С.РЫКОВ. Он навел статистику относительно скрининга этого заболевания, в частности на тысячу людей, которые обращаются к офтальмологу, у 8-10 обнаруживают глаукому. С.РЫКОВ призвал всех украинцев, тщательнее обратить внимание на состояние здоровья и регулярно проверять зрение.

“Слепота от глаукомы является неизлечимой и человек остается незрячим на всю жизнь. До сих пор ученые не обнаружили патогенетические причины этого заболевания. Хотя не последним фактором в развитии заболевания является наследственность", – рассказал профессор кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Л.Шупика Юрий КОНДРАТЕНКО. По его словам, количество больных глаукомой во всех странах мира приблизительно одинаковое – 4-5 % от всего населения, однако разное отношение государства к людям с этой патологией.

Рассказывая об основных симптомах этой болезни, профессор Наталия ПАСЕЧНИКОВА директор Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова АМН Украины отметила, что “их очень много. Однако самые распространенные - ощущение инородного тела в глазу, наличие гипертонии, сахарного диабета, склонность к спазмам периферических сосудов и мигрени, затуманивание зрения утром, покраснение в глазу, боль – глазная или головная”. “Факторами риска в развитии болезни есть наследственность и курение", – добавила она.