Состояние взрослых и детей, которые продолжают лечение, удовлетворительное.

Сегодня в Черкассах выписали из больницы 22 детей, отравившихся на школьной линейке.

Как сообщили в Минздраве, в больницах еще находятся 36 человек: 32 детей и 4 взрослых.

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Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. По словам медиков, состояние взрослых и детей, которые продолжают лечение, удовлетворительное.