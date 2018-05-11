В Черкассах выписали из больницы 22 детей, отравившихся на школьной линейке
Сегодня в Черкассах выписали из больницы 22 детей, отравившихся на школьной линейке.
Как сообщили в Минздраве, в больницах еще находятся 36 человек: 32 детей и 4 взрослых.
Читайте такжеВозле школы в Черкассах, где отравились школьники и учителя, расположена военная часть - Супрун
Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. По словам медиков, состояние взрослых и детей, которые продолжают лечение, удовлетворительное.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. В общем госпитализированы 58 человек: 54 ребенка и 4 взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.