В Черкассах утечки вредных веществ в воинской части возле школы, где отравились дети, не обнаружено

По состоянию на сегодняшний день, 10 мая, на лечении находятся 54 ребенка и 4 взрослых.

В Черкассах специалисты не выявили признаков утечки каких-либо ядовитых веществ в воинской части, расположенной вблизи местной школы №8, в которой 8 мая на линейке неизвестным веществом отравились дети и взрослые.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, в связи с тем, что одной из версий отравления детей было распространение неизвестного веществас прилегающей к школе территории воинской части А1744, с участием военного прокурора Черкасского гарнизона Центрального региона Украины, специалистов ГСЧС, Следственно-оперативной группы полиции и военнослужащих было проведено обследование с привлечением новейших приборов определения радиационного и химического фона.

«По результатам проведенного осмотра утечки каких-либо ядовитых веществ обнаружено не было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Каких-либо взрывов на территории части не было», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых, отравившихся на школьной линейке - Минздрав

Как сообщал УНИАН, 8 мая во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего в больницу доставили 53 детей и двое взрослых. В целом с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

По состоянию на сегодняшний день, 10 мая, на лечении находятся 54 ребенка и 4 взрослых.