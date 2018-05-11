Украинские врачи очень часто МРТ-диагностику назначают безосновательно - Супрун

В 98-99% случаях боли в спине диагностика с помощью МРТ не оправдана.

В Украине очень часто МРТ-диагностику назначают безосновательно.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на своей странице в Фейсбуке .

"В Украине есть практика назначать МРТ, когда пациент испытывает дискомфорт в спине. Это важная процедура, однако часто она не оправдана. Если вы будете знать больше о том, зачем она нужна, в каких случаях МРТ делать обязательно, а когда лучше избежать - вы сможете сохранить больше времени, средств, а иногда и здоровья", - пишет Супрун.

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Она подчеркивает, что МРТ назначается, если у пациента есть признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит, что составляет около 1-2% от всех случаев боли в спине.

"Для этого врач в первую очередь должен понимать клиническую картину пациента, историю развития болезни, а также определить так называемые «красные флажки» - симптомы серьезной проблемы позвоночника . Примером таких симптомов является нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью, повышение температуры и немотивированная потеря веса, онкологические болезни в анамнезе и др. В других случаях - это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ не назначается. По международным протоколам лечения начинается с простых рекомендаций - это сохранение физической активности, при необходимости нестероидные противовоспалительные препараты, специальные упражнения, которые можно комбинировать с массажем или мануальной терапией. Через определенный промежуток времени (2-4 недели) обязательно назначается повторный осмотр. Направление на МРТ пациент получает уже тогда, когда при повторном осмотре врач обнаружил «красные флажки», или болевой синдром не стихает в течение 4-6 недель", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы направлял на такие обследования только специалист и никоим образом это не может быть частная инициатива пациента.

"Если вы уже сделали такой снимок, у вас не было боли в спине, но вы внезапно узнали о дегенеративных изменениях в позвоночнике (изменения в позвоночных дисках, разрыв фиброзного кольца, протрузию или спондилоартроз), паниковать не стоит. Это вполне естественный процесс, который характерен для людей так же, как поседение волос или появление морщин. В большинстве случаев они не вызывают боли в спине и является нормальным явлением ", - написала Супрун.

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Ссылаясь на данные исследований, Супрун отметила, что дегенеративные изменения в поясничном отделе позвоночника возникают у людей даже без боли в спине, более того, их начинают проявлять уже в 20-летнем возрасте.