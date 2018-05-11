По Украине продолжает распространяться вирус кори

Минздрав отправил в регионы 800 тыс. доз вакцины против кори, паротита и краснухи.

По Украине продолжает распространяться корь.

Как сообщает сайт Минздрава, в регионы отправлено 800 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).

« В Украине продолжается вспышка кори . Защитить от этой опасной болезни может только вакцинация. Напоминаем родителям: если вашему ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку по календарю прививок. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение для скорейшего получения бесплатной прививки. Сделать бесплатные прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет», - отмечают в Минздраве.

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Распределение состоялось между 23 областями и Киевом. Крупнейшие партии вакцин направлены в Закарпатскую область - 72, 5 тыс. доз и Львовскую - 68, 6 тыс. доз. Столица получит около 30,8 тыс. доз.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболели 9 тыс. 091 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок. От осложнений умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых. В апреле в стране была зафиксирована новая вспышка заболеваемости корью.

В Киеве в апреле значительно возрос уровень заболеваемости корью. Врачи констатируют, что чаще стали болеть взрослые люди. Так, руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская 3 мая сообщила, что в апреле в столице корью заболели 370 человек, среди них 111 детей. С 1 января в столице зафиксировано 722 случая заболевания корью, летальных случаев не зафиксировано.