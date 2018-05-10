Возле школы в Черкассах, где отравились школьники и учителя, расположена военная часть - Супрун

Минздрав ожидает результатов исследования воды и почвы уже сегодня.

Возле школы в Черкассах, где отравились школьники и учителя, расположена военная часть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун перед заседанием Кабинета министров.

По ее словам, взяты пробы с воздуха, из почвы - во дворе школы и из почвы воинской части, расположенной возле школы № 8 в Черкассах, где на школьной линейке отравились школьники и учителя .

Читайте такжеВ Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых, отравившихся на школьной линейке - Минздрав

"Дети нам рассказали нам, что они не были вместе, не питались вместе, а все пришли из своего дома. Между детьми не было связей, только этот двор, на котором они собрались. Был очень сильный дождь во вторник вечером. Этот дождь, возможно, вызвал смывы канализации или еще чего-то из военной части. Мы еще не уверены. В воздухе еще ничего не нашли. Но образцы воздуха были взяты не сразу после отравления, а позже ", - отметила Супрун.

Она отметила, что Минздрав ожидает результатов исследования воды и почвы уже сегодня.

"Первые результаты ничего не обнаружили. Но мы взяли повторные пробы. Их будут исследовать в современной лаборатории Института токсикологии. Похоже, что отравление было следствием того, что вдыхали дети именно во дворе. Ни в крови, ни в моче, ни в мокроте детей химических веществ не обнаружено. Это было что-то такое, что дети вдохнули. Воинская часть сотрудничает с нами, там нет пострадавших. Военные помогают нам, чем могут", - отметила Супрун

Она сообщила, что, вероятно, детей начнут выписывать из больницы уже сегодня, новых случаев пока не фиксируют.