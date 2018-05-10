Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине продолжают снижаться
14:48, 10 мая 2018Страна
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Гриппом и ОРВИ заболели более 86 людей, из них 70,3% – дети.
Случаи лабораторно подтвержденного гриппа зафиксировали в 3 областях / nahnews.org
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине продолжают снижаться.
Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, эпидемический порог не превышен ни в одной из областей.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 223,2 на 100 тысяч населения, что на 60,8% меньше эпидемического порога по Украине.
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Гриппом и ОРВИ заболели 86592 человека, из них 70,3% - дети. Наблюдается локальное географическое распространение и низкая интенсивность активности гриппа и ОРВИ, без превышения эпидемических порогов. Случаи лабораторно подтвержденного гриппа наблюдаются в 3 областях.
На отчетной неделе летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.
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