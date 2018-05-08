В больницу госпитализировали уже 51 ребенка, отравившегося неизвестным веществом: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

11детей находятся в отделении интенсивной терапии.

В Черкасскую детскую областную больницу госпитализированы 51 ребенка из-за отравления неизвестным веществом.

Как сообщили в Минздраве, 11 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

Состояние госпитализированных - средней и легкой тяжести.

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Есть информация об обращении взрослого.

Случай произошел на школьный линейке в Черкасской СОШ №8. На месте уже работают представители МЧС и правоохранительных органов.

Для координации действий соответствующих служб в Черкассы вылетели Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.