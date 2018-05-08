В больницу госпитализировали уже 51 ребенка, отравившегося неизвестным веществом: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы

13:29, 08 мая 2018
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Состояние госпитализированных - средней и легкой тяжести / УНИАН

Как сообщили в Минздраве, 11 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

Состояние госпитализированных - средней и легкой тяжести.

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Есть информация об обращении взрослого.

Случай произошел на школьный линейке в Черкасской СОШ №8. На месте уже работают представители МЧС и правоохранительных органов.

Для координации действий соответствующих служб в Черкассы вылетели Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.

Министерство здравоохранения принимает необходимые меры, чтобы обеспечить предоставление качественной и своевременной помощи. 

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Теги: #отравление школьников#отравление неизвестным веществом