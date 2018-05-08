В больницу госпитализировали уже 51 ребенка, отравившегося неизвестным веществом: Гройсман и Супрун вылетели в Черкассы
В Черкасскую детскую областную больницу госпитализированы 51 ребенка из-за отравления неизвестным веществом.
Как сообщили в Минздраве, 11 из них находятся в отделении интенсивной терапии.
Состояние госпитализированных - средней и легкой тяжести.
Читайте такжеМассовое отравление в черкасской школе: госпитализированы 51 ребенок и учитель, 11 школьников в реанимации
Есть информация об обращении взрослого.
Случай произошел на школьный линейке в Черкасской СОШ №8. На месте уже работают представители МЧС и правоохранительных органов.
Для координации действий соответствующих служб в Черкассы вылетели Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун.
Министерство здравоохранения принимает необходимые меры, чтобы обеспечить предоставление качественной и своевременной помощи.