В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых, отравившихся на школьной линейке - Минздрав

10:52, 10 мая 2018
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11 детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. / УНИАН

В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых (три учительницы и техработница Черкасской СОШ №8), которые отравились на школьной линейке.

Как сообщили в Минздраве, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

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Отмечается, что 11 детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше. В отделении интенсивной терапии остается один взрослый.

Как сообщал УНИАН, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.

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Теги: #отравление школьников#отравление неизвестным веществом