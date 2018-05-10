В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых, отравившихся на школьной линейке - Минздрав

Состояние большинства пациентов - удовлетворительное.

В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых (три учительницы и техработница Черкасской СОШ №8), которые отравились на школьной линейке.

Как сообщили в Минздраве, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное.

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Отмечается, что 11 детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше. В отделении интенсивной терапии остается один взрослый.