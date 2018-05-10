В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых, отравившихся на школьной линейке - Минздрав
В Черкасской больнице находятся 54 ребенка и 4 взрослых (три учительницы и техработница Черкасской СОШ №8), которые отравились на школьной линейке.
Как сообщили в Минздраве, состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное.
Читайте такжеКо врачам обратились 94 ребенка, отравившихся на школьной линейке в Черкассах - Минздрав
Отмечается, что 11 детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше. В отделении интенсивной терапии остается один взрослый.
Как сообщал УНИАН, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.