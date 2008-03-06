В Харькове зарегистрировали 4 тысячи больных гриппом за неделю

Харьковские санитарные врачи в ближайшее время эпидемии гриппа не ожидают.

Об этом сообщила заведующий эпидемиологическим отделом областной СЭС Татьяна КАРПОВА.

По ее словам, на этой неделе врачи зарегистрировали свыше 4 тысяч больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Этот показатель не превышает среднесезонного или эпидемиологического порога. На сегодня в Харькове закрыта только одна школа - №177 в Московском районе. В ней на карантине первые - четвертые классы. Что касается области, то все средние учебные заведения закрыты в Змиивском районе, также не учатся ученики со школы села Огородное из Краснокутщины.

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