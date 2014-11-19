7 идей для здорового ужина

Если ты следишь за фигурой, это еще не значит, что надо отказываться от ужина. Просто выбери подходящие блюда.

ДеПо предлагает отличные идеи для ужина. Они окажутся кстати для всех, кто хочет питаться правильно и сбалансированно.

1. Омлет из смеси яиц и молока, к которому также можно добавить пару свежих помидоров и/или горсть любых свежих или замороженных овощей.

2. Куриное филе на гриле, предварительно замаринованное в лимонном соке со специями. Подавать с овощным салатом.

3. Треска, приготовленная на пару. Гарнир - смесь из риса и овощей.

4. Кролик, запеченный в духовке и поданный к столу с овощным салатом.

5. Отварной рис с креветками и овощами.

6. Легкий суп на бульоне из рыбы, курицы или морепродуктов. Заправить бульон лучше всего овощами, кроме картофеля (например, морковью, луком и брокколи).

7. Каша «Геркулес» на молоке, с ягодами.