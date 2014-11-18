У 25% вынужденных переселенцев наблюдаются симптомы депрессии - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН об этом заявила директор Украинского НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МОЗ Украины Ирина Пинчук в ходе международной конференции «Травма войны: психологическая помощь и реабилитация», организованной Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

Ссылаясь на данные исследования, эксперт отметила, что лишь четверть опрошенных переселенцев планируют вернуться на данный момент в свои дома в зоне проведения АТО.

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«Наш институт изучал потребности переселенцев. В исследовании взяли участие 5 регионов. Выяснилось, что причиной переселения (86%) стали боевые действия. И именно оттуда люди уезжают. Большинство переселенцев живут без помощи государства, психологов и соответствующих служб. Они живут у родственников, знакомых. 57% из них переезхали с детьми. Поэтому при планировании психологической и социальной помощи нужно разворачивать, в первую очередь, службы помощи детям», - сказала Пинчук.

По ее словам, в особом внимании нуждаются и волонтеры и социальные работники, помогающие переживать «травму войны».

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"41% волонтеров и социальных работников ощущают усталость, равнодушие к работе. А 14% волонтеров, 8% социальных работников, 6% психологов говорят, что вообще не могут заниматься своей работой некоторое время. К сожалению, у нас не используется существующий кадровый потенциал. В Украине – 3 200 специалистов-психиатров, 1 200 наркологов, 545 психологов в МОЗ и 25 000 в Минобразования. Их нельзя не использовать. При этом, конечно, нужно не забывать о качестве. Но государство обязано использовать то, что есть, чтобы помогать людям", - отметила Пинчук.

По ее мнению, необходимо модернизировать систему под существующие потребности.

"Нужно создавать и новую систему, европейского уровня, с новой идеологией, с качественно новыми структурами. Помощь должна быть доступной физически, экономически и информационно. Она должна быть высококачественной. Правовая база у нас не отвечает современным запросам. Нужно обучать специалистов, чтобы они получали аккредитации западного образца. Необходимо создать экспертный совет с привлечением специалистов и негосударственных организаций, который бы занимался реформой в сфере психологической помощи в Украине", - сказала экперт.

Напоминаем, что конференция «Травмы войны: психологическая помощь и реабилитация» проходит в Киеве 18-19 ноября.