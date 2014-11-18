Лечебный маникюр с иодом укрепит ногти

Если ногти очень слабые, плохо растут и слоятся, обычным покрытием не обойтись – нужен лечебный маникюр. Идти в клинику не обязательно: сделай процедуру сама, пишет edinstvennaya.ua. Понадобится всего лишь пузырек с йодом!

На ночь нанеси йод на ногти (исключительно на пластины, избегая попадания на кутикулу, потому что раствор может сжечь ее). Делай это один-два раза в неделю в течение месяца. Йод быстро впитывается, и уже через четыре-пять часов от «маникюра» не останется ни следа, но если волнуешься – начни осваивать лечебный маникюр в выходные, чтобы убедиться, что утром ногти уже не желтые.

Кстати, доказано, что ногти растут быстрее у женщин, которые много печатают на клавиатуре или часто играют на фортепиано (своеобразная гимнастика улучшает питание корней). Причем пластины заметнее растут на рабочей руке: на правой – у правшей, на левой – у левшей.