Морская капуста улучшит обмен веществ в организме

Морская капуста содержит йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, натрий, серу, фосфор, азот и другие химические элементы; а так же витамины: А, В1, В2, В12, С, D, Е. Морская капуста имеет в своем составе пантотеновую и фолиевую кислоты, полисахариды, L-фруктозу, белковые вещества.

По сравнению с обычной капустой в морской вдвое больше фосфора, в 11 раз — магния, в 16 — железа, в 40 раз — натрия. (Любители животных добавляют ее в корм собакам, отчего шерсть их приобретает здоровый блеск).

Благодаря уникальному химическому составу и свойствам отдельных компонентов морские водоросли в последнее время оказались в центре внимания ученых.

Научно доказано, что систематическое употребление морской капусты в небольших дозах улучшает обмен веществ в организме и повышает его тонус. Как сообщают японские ученые, ламинариевые водоросли содержат в себе особые вещества, которые укрепляют корни волос человека.

Ученые обнаружили, что экстракт из бурых морских водорослей может предотвратить рост опухолей. Предполагают, что активным компонентом является комплекс полисахаридов, который оказывает стимулирующее действие на иммунную систему.

Морская капуста способствует омоложению, даже продлению жизни, тормозит развитие склероза сосудов. Кстати, свою повышенную выносливость и долголетие японцы склонны объяснять регулярным включением в рацион морской капусты. Установлено, например, что японцы, живущие на родине, болеют атеросклерозом в 10 раз реже, чем проживающие в других странах.

А еще без ламинарии не обойтись при мужских и женских половых дисфункциях.

Профилактическая и лечебная доза морской капусты невелика: достаточно съедать в день по 2 чайн. ложки водоросли – сухой, консервированной, маринованной, приготовленной в виде салата.