В Украине запрещено использование индийской вакцины против коклюша и французской против полио (видео)
12:52, 07 мая 2018Страна
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После прививки на Тернопольщине умерла шестимесячная девочка.
Украине снова грозит вакцинации скандал / REUTERS
В Украине запрещено использование индийской вакцины против коклюша и французской против полио.
Как пишет 1+1, после прививки на Тернопольщине умерла шестимесячная девочка.
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, временно запретила использование в Украине определенных серий вакцин против дифтерии, коклюша и столбняка (производства Серум, Индия) и Имовакс - вакцины против полиомиелита (Санофи Пастер, Франция).
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