Наиболее мощным оружием для контроля стресса является медитация и простые физические упражнения.

Супрун назвала понедельник "дополнительным стрессом" и призвала украинцев заняться медитацией.

Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Фейсбук.

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