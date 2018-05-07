Супрун назвала понедельник "дополнительным стрессом" и призвала украинцев заняться медитацией
Супрун назвала понедельник "дополнительным стрессом" и призвала украинцев заняться медитацией.
Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Фейсбук.
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"Понедельник может быть дополнительным стрессом для всех - множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, немного раздражительны - не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком. Иногда все мы испытываем стресс. Однако, если это состояние продолжается постоянно, он начинает угрожать вашему здоровью. Перегрузка на работе, проблемы в семье или иные проблемы, которые начинают случаться ежедневно, могут приводить к хроническому стрессу. Если изо дня в день находиться в таком состоянии - это начинает влиять на работу мозга. Наиболее мощным оружием для контроля стресса является медитация и простые физические упражнения. Выбирайте любую активность, которая вам по душе и сделайте ее регулярной частью вашей жизни ", - написала Супрун.