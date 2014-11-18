От чего вылечит музыка Моцарта

Музыка способна излечить от неврозов и стрессов. Главное – знать, что и когда слушать.Видимо, гениальные композиторы смогли приобщиться к высшей музыке, к музыке сфер. Услышать ее, принять и передать нам. Это высшее знание о музыкальной вибрации, интуитивно, но именно оно воплощается в чудесных целебных произведениях. Ученые исследуют воздействие музыкальных произведений Моцарта, Вивальди, Чайковского... и находят подтверждения из целебного воздействия, пишет tvoymalysh.com.ua.

Мелодии Чайковского снимают напряжение, трансформируют страхи.

"Вальс цветов" из «Щелкунчика» (П.И.Чайковский) излечивает от язвы желудка, а детей – от заикания и агрессии.

«Весенняя песня» Мендельсона помогает преодолеть застенчивость и неуверенность.

Соул, регги и блюз раскрепощают, снимают эмоциональные блоки. Работа с комплексами в ритме блюз или регги? Согласитесь, это чудесно. А главное, выбор практически неограничен.

Ну и о Моцарте, наконец. С ним все просто: он подходит всем без исключения. Мало того, доказано, что его музыка действительно целительна. Ее впору ставить в палатах интенсивной терапии...