Чем полезна музыка для ребёнка

Польза музыки для человеческого организма изучается давно. Песня, музыка сопровождает человека с момента рождения до самой смерти. Есть более целительные варианты и мелодии, есть менее. Иногда музыка может действовать разрушительно (тяжелый рок, к примеру, несет деструктив). Мы же назовем 3 факта доказывающие пользу классической, гармонической музыки для человека. А особенно, для детей, пишетТвой малыш.

ФАКТ 1

Благотворно воздействует на все участки мозга

Музыка в равной степени активизирует области мозга, отвечающие за физическое, речевое, умственное, эмоциональное и социальное развитие ребенка.

ФАКТ 2

Приводит в состояние гармонии душу и тело

Когда звучит музыка высокого класса, мы ощущаем, как внутри нас обретает «стройность звучания» духовное, эмоциональное, интеллектуальное начала

и улучшается физическое самочувствие. Такое комплексное влияние просто необходимо для наших деток.

ФАКТ 3

Пение устанавливает глубокую психологическую связь между матерью и ребенком

Когда мама поет своему малышу, он ощущает любовь к ней, учится понимать эмоции, распознавать интонации.