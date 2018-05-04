Количество случаев кори в Украине продолжает увеличиваться: за неделю заболели более 1 100 человек
Количество случаев кори в Украине продолжает увеличиваться.
По оперативным данным Центра общественного здоровья, за 17-ю неделю 2018 корью заболели 1143 человека: 595 взрослых и 548 детей.
С начала года корью заболели 12828 человек - 5140 взрослых и 7688 детей. За это время от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых. Самое большое количество больных наблюдается в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека (627 взрослых и 1407 детей) .В Закарпатской области заболели 1987 человек (403 взрослых и 1584 детей). Самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области - с начала года заболело 4 человек (2 взрослых и 2 ребенка).
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Оперативным штабом Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению кори было принято решение о расширении возрастных рамок для мер усиленной иммунизации: бесплатные прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет.
Вакцина против кори есть во всех регионах.
Остатки вакцин в регионах составляют 238 тыс доз, еще 800 тыс.