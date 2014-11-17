Академик Гринь отказался возглавлять "центр неотложной хирургии "ДНР"

Директор Института неотложной и восстановительной хирургии НАМН Украины академик Владислав Гринь отказался возглавлять «Республиканский центр неотложной хирургии ДНР». Об этом говорится в его обращении к коллективу в связи с переподчинением института.

В. Гринь отмечает, что, невзирая на многочисленные трудности, до последних дней надеялся, что Институт останется в составе Национальной академии медицинских наук Украины.

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«Теперь же, когда нет больше места надежде, принимаю трудное решение. Руководствуясь исключительно личным выбором, я не стану возглавлять «Республиканский центр неотложной хирургии ДНР». Более того, искренне поддерживаю решение Президиума Национальной академии медицинских наук Украины о переводе Института на территорию, подконтрольную украинским властям, и уже начал соответствующую организационную работу», - написал В. Гринь.

По его информации, все сотрудники Института, которые найдут возможность переехать в Киев и, возможно, в другие города Украины, будут трудоустроены. «В ближайшие дни вы получите необходимые разъяснения. Скажу откровенно: с учетом дефицита помещений, а также того, что лечебно-диагностическое оборудование останется в Донецке, в ближайшие годы полноценной работы на новом месте не будет. Тем не менее, я уверен, что со временем нам удастся воскресить Институт, чтобы продолжить дело его основателя ‒ профессора Гусака!», - написал Владислав Гринь.

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