В институте Гусака разработаны уникальные методы лечения сердечных болезней

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН в Донецке – самое большое и самое многопрофильное учреждение в системе академии медицинский наук Украины. Большинство клинических отделений являются уникальными не только для Донецкой области, но и для всей Украины. С 2002 года институтом руководит профессор, академик НАМН Украины Владислав Константинович ГРИНЬ. Под его руководством активно развивается кардиохирургическая служба.

В институте разрабатывают новые методы диагностики и лечения различных видов врожденной и приобретенной сердечной патологии у взрослых и детей, внедряют высокотехнологические способы лечения различных заболеваний с использованием аутологичных стволовых клеток.

Одним из подразделений института является Международный центр биотехнологий «Биостэм», где внедряют самые современные методы клеточной терапии различных заболеваний. Его основа – единственная в Украине лаборатория клеточного и тканевого культивирования. Таких лабораторий в мире не больше 15.

«Наша направленность – эксперимент и клиника. Целью является внедрение биотехнологий в различные области медицины. Конечно, первое – это наука, но мы специально сделали акцент на внедрении ее в практику. Слишком глубокую науку в биотехнологиях мы не можем себе позволить», – говорит В. ГРИНЬ.

В институте широко применяют биотехнологии при лечении ишемической болезни сердца. Если пациенту нельзя выполнить аортокоронарное шунтирование из-за очень низкой фракции сердца, его доводят до состояния операбельности. Сначала стволовые клетки вводят в специальные («голодающие») зоны миокарда, которые еще живы. Когда эти участки начинают сокращаться, хирурги приступают к операции. На сегодня уже 60 пациентам введены стволовые клетки, нескольким проведены операции.

«Такой способ лечения мы рассматриваем как разумную альтернативу пересадке сердца. В мире сложилась уникальная ситуация: количество пересадок сердца очень большое, а стволовых клеток мало – из-за запрета законодательства. В Украине же – наоборот. Законодательство в сфере органной трансплантации – страдает, а клеточное – неплохое. Мы используем стволовые клетки, чтобы не прибегать к пересадке. У нас это получается», – рассказывает В. ГРИНЬ.

Стоимость таких манипуляций гораздо ниже, чем пересадки сердца. А поскольку пересаживают собственные клетки больного, нет необходимости принимать иммунодепрессивные препараты. Таких уникальных разработок нет ни в Украине, ни на постсоветском пространстве.

Применяются биотехнологии и в травматологии: когда не срастаются переломы, в пораженную зону внедряют стволовые клетки. Успешно сделаны уже несколько десятков таких операций.

Стволовые клетки также широко и эффективно используются при глубоких ожогах, циррозах печени, в дерматологии, неврологии, в лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

В отделениях детской и взрослой кардиохирургии работает замкнутый цикл оказания кардиопомощи взрослым и детям. «У нас впервые в Украине организована круглосуточная помощь больным с острым инфарктом миокарда. Мы отходим от тромболизиса в пользу ургентного стентирования – всем больным ставим стенты. На днях делали масштабную операцию пациенту, у которого была фракция выброса 20 процентов – сердце практически не сокращалось. Мы вшили ему пять шунтов, но при этом параллельно прооперировали два клапана, поставив два суживающих кольца. Пациент выжил, и мы очень рады. Недавно также удалили послеинфарктную аневризму, которая была в полтора раза больше, чем сам размер сердца. Это уникальные операции», – рассказывает В. ГРИНЬ.

«Конек» донецких кардиохирургов – это оперативное лечение нарушения сердечного ритма. В Украине, кроме них, таких операций никто не делает. Специалисты института достигли достаточно высоких результатов в мини-инвазивной кардиологии.

«В институте мы стараемся внедрять как можно больше мини-инвазивных манипуляций. Пациенту ни от чего не должно быть больно, он не должен чувствовать тяготы больничного периода», – убежден В. ГРИНЬ.

София Палий,

УНИАН