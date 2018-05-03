Когда пациент в западных странах обращается с такими жалобами, врачи используют симптоматический диагноз боль в спине, при котором рекомендуют максимальную физическую активность

В Минздраве заявили, что остеохондроз это "большой коммерческий миф".

Как отметили в Минздраве, "в международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине".

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"Остеохондроз это "большой коммерческий миф ". Это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротическое состояние. В качестве примеров могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана. В Украине же, посещая врача, который не пользуется международными протоколами, на жалобы о боли в спине пациент может услышать, что у него остеохондроз. Как результат, для лечения назначается дообследования (рентген, МРТ) , обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что бьют по карману пациентов ", - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что боль в спине - одна из наиболее распространенных причин обращения пациентов за медицинской помощью.