ТОП-5 продуктов, из-за которых можно быстро набрать лишние килограммы

В жару не хочется стоять у плиты, поэтому мы часто просто открываем холодильник и делаем себе бутерброд.

Диетологи назвали 5 продуктов, из-за которых можно быстро набрать лишение килограммы даже в жару, когда не хочется кушать.

Жирное мясо, приготовленное на барбекю или в шашлыках - абсолютный лидер рейтинга. Диетологи подчеркивают, что особенно это касается свиных ребрышек, свиных стейков, жирной курятины, особенно куриных крыльев. Есть и несколько сортов рыбы, которая не уступит свинине. Это жирные семга и форель, которые так удобно жарить на гриле.

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Копченая колбаса, копченое мясо и сыр жирностью от 40%. В жару не хочется стоять у плиты, поэтому мы часто просто открываем холодильник и делаем себе бутерброд с сыром и колбасой. А это высококалорийные продукты.

Салаты с майонезом. Даже если это вареная свекла - майонез все равно нарастит калорий вашему летнему «легкому» блюду. Тем более, если добавить картошку или буженину.

Мороженое. Самый летний десерт и самый калорийный - не сомневайтесь Даже в мороженом, которое производители позиционируют, как «фруктовый лед», калорий огромное количество.

Сладкие газированные напитки, пиво, бутилированный холодный чай - самые коварные враги для желудка и талии. В абсолютном большинстве случаев люди все же не замечают, какое огромное количество калорий плавает в сладкой воде.