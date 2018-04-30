ТОП-4 совета, которые помогут поддерживать артериальное давление в норме

13:24, 30 апреля 2018
Страна
2
REUTERS

Читайте такжеКардиологи рассказали об основных причинах высокого артериального давления

Артериальная гипертензия - один из основных симптомов, позволяющих объективно количественно выразить степень повышения артериального давления (АД). Это первый предварительный диагноз в алгоритме обследования, врач имеет право поставить при обнаружении у пациента АД выше нормального уровня. 

Чтобы отличить норму от патологии, за основу приняты цифровые значения Международного общества гипертензии. Выделяют с учетом измерения верхнего и нижнего давления в мм ртутного столба:

оптимальное АД - ниже 120/80;

нормальное АД - ниже 135/85;

нормальное пороговое к повышению АД - 139/89.

Степени артериальной гипертензии

1 степень - 140-159 / 90-99;

2 степень - 160-179 / 100-109;

3 степень - выше 180/110.

Отдельно определена систолическая гипертензия, когда верхнее давление выше 140, а нижняя менее 90.

Предотвратить артериальную гипертензию помогут четыре простых правила:

Читайте такжеВрач рассказал о симптомах теплового удара и первую помощь

Не курите.  На здоровье сердца негативно влияет как активное, так и пассивное курение.

Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице. Регулярная физическая активность (по крайней мере два с половиной часа в неделю) поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Питайтесь правильно и контролируйте свой вес. Употребляйте больше овощей и фруктов, ешьте цельнозерновой хлеб и кашам, ограничьте потребление соли и сахара, откажитесь от жирной и жареной пищи, которая может повысить уровень холестерина, два раза в неделю ешьте рыбу, следите за содержанием и калорийности продуктов на упаковке.

Ешьте меньше соли.  По рекомендациям ВОЗ, потребление соли в сутки не должен превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеют «скрытую» соль: колбаса, копчености, готовые соусы и тому подобное.

Откажитесь или хотя бы уменьшите употребление алкоголя. Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #профилактика болезней#артериальное давление