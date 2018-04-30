ТОП-4 совета, которые помогут поддерживать артериальное давление в норме
Четыре простые советы медиков помогут поддерживать артериальное давление в норме.
Читайте такжеКардиологи рассказали об основных причинах высокого артериального давления
Артериальная гипертензия - один из основных симптомов, позволяющих объективно количественно выразить степень повышения артериального давления (АД). Это первый предварительный диагноз в алгоритме обследования, врач имеет право поставить при обнаружении у пациента АД выше нормального уровня.
Чтобы отличить норму от патологии, за основу приняты цифровые значения Международного общества гипертензии. Выделяют с учетом измерения верхнего и нижнего давления в мм ртутного столба:
оптимальное АД - ниже 120/80;
нормальное АД - ниже 135/85;
нормальное пороговое к повышению АД - 139/89.
Степени артериальной гипертензии
1 степень - 140-159 / 90-99;
2 степень - 160-179 / 100-109;
3 степень - выше 180/110.
Отдельно определена систолическая гипертензия, когда верхнее давление выше 140, а нижняя менее 90.
Предотвратить артериальную гипертензию помогут четыре простых правила:
Читайте такжеВрач рассказал о симптомах теплового удара и первую помощь
Не курите. На здоровье сердца негативно влияет как активное, так и пассивное курение.
Больше двигайтесь, ходите пешком и по лестнице. Регулярная физическая активность (по крайней мере два с половиной часа в неделю) поможет уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Питайтесь правильно и контролируйте свой вес. Употребляйте больше овощей и фруктов, ешьте цельнозерновой хлеб и кашам, ограничьте потребление соли и сахара, откажитесь от жирной и жареной пищи, которая может повысить уровень холестерина, два раза в неделю ешьте рыбу, следите за содержанием и калорийности продуктов на упаковке.
Ешьте меньше соли. По рекомендациям ВОЗ, потребление соли в сутки не должен превышать 5 г (1 чайная ложка). Особое внимание надо уделять продуктам, имеют «скрытую» соль: колбаса, копчености, готовые соусы и тому подобное.
Откажитесь или хотя бы уменьшите употребление алкоголя. Чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше риск повышения давления. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.