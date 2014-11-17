Минздрав передал гуманитарную помощь харьковскому военному госпиталю

Министерство здравоохранения Украины передало гуманитарную помощь харьковскому Военно-медицинскому центру Северного региона, где лечатся раненые на Донбассе военные.

Как передает корреспондент УНИАН, помощь вручил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Он передал госпиталю противовоспалительные и противовирусные препараты и антибиотики на общую сумму 24,6 тыс. грн.

По словам Лазоришинца, в министерстве создана группа из 7 человек, занимающихся гуманитарной помощью, а также создан волонтерский отдел.

«Нами было собрано гуманитарной помощи на сумму 34,8 млн грн. Она предоставлялась разными фармпроизводителями, отечественными и зарубежными, огромную помощь оказала ВОЗ. В понедельник (17 ноября - УНИАН) будет гуманитарная помощь от Фонда народонаселения ООН. Причем помощь существенная», - сказал он.

Лазоришинец посетил раненых в АТО бойцов, которые лечатся в харьковском военном госпитале.

В свою очередь начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Виктор Полищук поблагодарил министра и заверил, что на сегодняшний день госпиталь полностью обеспечен всем необходимым для лечения раненых.