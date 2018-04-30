Как избежать укуса клеща: комментарий ведущего инфекциониста

Прогноз для пациентов с болезнью Лайма, как правило, благоприятный, если их вовремя лечат с помощью соответствующих схем антибиотиков.

Как избежать укусу клеща рассказывает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

В последнее время резко возросла активность клещей, естественно, возросла их атака на людей, домашних животных, обращений к врачам, поэтому давайте вспомним, что такое болезнь Лайма, как себя обезопасить от заражения и что делать, если уже случился укус клеща. Кстати, надо помнить, что «кусачими» являются и личинки клещей (для насыщения требуется около 5 суток), и нимфы (до 8 суток) и, естественно, взрослый клещ (до 12 суток). В процессе насыщения масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф - до 100 раз, а масса самок - до 120 раз.

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Болезнь Лайма - достаточно распространённое трансмиссивное заболевание, представляющее собой спирохетоз со склонностью к полиорганному поражению, многообразием клинических форм, с возможностью персистирования возбудителя и формированием хронического течения болезни. Обычный сезон заболевания - с поздней весны до ранней осени и связан с активностью клещей. Участившиеся укусы клещей в последнее время и являются причиной беспокойства людей, что, впрочем обоснованно. Однако, не все так просто.

При развитии ранней клинической симптоматики (она достаточно яркая - мигрирующая эритема) ТОЛЬКО 25-35% людей указывают на укус клеща, в связи с чем этот критерий не должен довлеть над клиницистами при постановке соответствующего диагноза. Связано это, вероятно, с тем, что велика доля нападения на людей нимф (по оценкам, до 50% случаев и более), имеющие чрезвычайно малые размеры (маковое зерно), укусы их и личинок безболезненны.

Прогноз для пациентов с болезнью Лайма, как правило, благоприятный, если их вовремя лечат с помощью соответствующих схем антибиотиков, полное выздоровление наступает более, чем у 80% людей. Однако необходимо помнить, как указывалось выше, что возможна реинфекция другим штаммом возбудителя. С другой стороны, если пациенты, особенно взрослые, которые получают лечение поздно, или принимают антибиотики, к которым боррелии нечувствительны, имеют достаточно большой шанс получить заболевания опорно-двигательного аппарата в будущем, некоторые когнитивные расстройства и другие неприятные, изнуряющие больных симптомы, трудно поддающиеся терапии.

Антитела после перенесённой болезни Лайма не защищают от дальнейшего возможного заражения, эпизод мигрирующей эритема не даёт иммунитета к следующему такому эпизоду, следовательно, разнообразные стратегии профилактики остаются важными для пациентов.

Что необходимо помнить пациентам и потенциальным пациентам, т.е. нам с вами? Необходимо максимально избегать укуса клещей; для этого следует помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах.

При пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин; чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что у детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые;

Также рекомендуют носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу.

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Более светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда более привлекает клещей, поэтому при выборе цвета одежды не заморачиваемся.

Поскольку все эти рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы;Также необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.