Международные организациями закупят Украине лекарства почти на 6 млрд грн

Закупки будут осуществляться по 40 направлениям государственной программы, отметили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Украины подписало договоры с организациями, которые будут закупать лекарства и медицинские изделия за средства госбюджета-2018 почти на 6 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, подписание договоров представителями ведомства и организаций состоялось сегодня в помещении Минздрава.

Закупки препаратов для Украины будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и британская закупочная организация «Crown Agents".

По данным ведомства, в этом году закупки будут осуществляться по 40 направлениям государственной программы на общую сумму 5,9 млрд грн. Так, уже в ближайшее время международные организации смогут объявить тендеры.

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«Очень приятно, что уже четвертый год подряд Украина будет закупать лекарственные средства и медицинские изделия с привлечением международных специализированных организаций. Как было до сих пор, мы дальше сотрудничаем с Программой развития ООН, Детским фондом ЮНИСЕФ и британской агентством «Crown Agents», - сказала Супрун.

По ее словам, все эти организации имеют большой международный опыт в закупках.

Супрун отметила, что в этом году договоры подписываются уже в апреле.

«Планируем и имеем согласие от наших партнеров, что они будут нам предоставлять их программу, когда будут доставки, чтобы мы могли планировать лучше и разложить их на целый год, чтобы не все пришли одновременно, а чтобы оно было сделано так, чтобы соответствовало нашим потребностям», - сказала она.

И.о. министра отметила, что согласно заключениям Счетной палаты, благодаря проведению закупок через международные организации, удалось сэкономить до 40% средств государственного бюджета, выделенного на закупку лекарств, что позволило закупить даже больше медпрепаратов.

«Некоторые программы даже достигают 70% дополнительных закупок. И в этом году также надеемся, что сможем из запланированных закупок сэкономить средства и обеспечить нашим гражданам те лекарства, которые им нужны для их нужд», - добавила Супрун.

В Минздраве отметили, что в этом году договоры усовершенствованы с учетом рекомендаций Счетной палаты. В частности, в договоре согласованы сроки тендерных процедур международных организаций. То есть, уже на этапе подписания договора Минздрав согласует сроки, необходимые на объявление и проведение тендера, оценку предоставленных предложений и т.п.

Новая редакция договоров предусматривает изменения условий оплаты и введение поэтапной оплаты каждой программы. Теперь министерство будет оплачивать препараты на этапе заключения договоров между организациями и поставщиками лекарств. В сметах также будет указана информация о сроках поставок препаратов.

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Директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра, в частности, высказал мнение, что по сравнению с 2015 годом Минздрав сейчас намного лучше организован и лучше управляется.

«Кроме прозрачной процедуры закупки лекарственных средств и товаров медицинского назначения, мы также видим, что по сути находится уже в процессе реализации реформа всего здравоохранения», - подытожил он.