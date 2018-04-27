Прокуратура открыла расследование о возможном подлоге постановления в деле Амосовой - Минздрав

Постановлением суда удовлетворен иск Амосовой и признано незаконным ее увольнение с должности ректора НМУ.

Прокуратура Киева начала досудебное расследование возможного подлога постановления Окружного административного суда города об обеспечении иска бывшего ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой к Министерству здравоохранения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Минздрав обратился в правоохранительные органы по поводу возможного подлога постановления Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Амосовой К.Н. к Министерству здравоохранения Украины. Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, - подделка удостоверения или иного официального документа. Проведение расследования поручено СУ ГУ Национальной полиции в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обратилось к правоохранителям после того, как 10 апреля в СМИ появилась "ложная информация о повторном восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрете проводить проверку НМУ им. Богомольца".

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что указанное постановление судом не выносилось. То есть, суд не восстанавливал Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им. Богомольца", - пояснили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что 30 марта комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с Амосовой, а 16 апреля Амосова была уволена с должности ректора НМУ из-за невыполнения условий контракта.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачи экзамена "Шаг" студентами, которые учатся на стоматологов.

В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для более 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняли Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и незаконном отстранении ректора. 28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".

В начале марта Окружной админсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета, позже Минздрав подал апелляцию на это решение.

30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля Амосова была уволена с занимаемой должности.

23 апреля Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ.

Вместе с тем на сайте вуза появилась скан-копия решения Печерского суда Киева от 23 апреля. Постановлением суда удовлетворен иск Амосовой и признано незаконным ее увольнение с должности ректора НМУ. Также суд запретил Минздраву проводить конкурс на должность ректора вуза.