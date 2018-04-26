Минздраву запретили проводить конкурс на должность ректора ректора НМУ им.Богомольца: Амосова продолжает работать

Решением суда предусмотрено восстановление на работе с взысканием заработка за время вынужденного прогула.

Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения Украины проводить конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом говорится в постановлении суда от 23 апреля, скан-копия которого размещена на сайте вуза.

Постановлением суда удовлетворен иск Екатерины Амосовой и признано ее увольнение с должности ректора НМУ незаконным.

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Решением суда отменен приказ об увольнении Амосовой, а также предусмотрено восстановление на работе с взысканием заработка за время вынужденного прогула.

Также постановлением суда Минздраву запрещено объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена "Шаг" студентами, которые учатся на стоматологов.

В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для более чем 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняли Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и незаконном отстранении ректора. 28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".

В начале марта Окружной админсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета, позже Минздрав подал апелляцию на это решение.

30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля Амосова была освобождена от должности.

23 апреля Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца, выборы ректора НМУ запланированы на 19 сентября.