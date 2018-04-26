На ВНО-2018 будут тесты со шрифтом Брайля для учасников с проблемами зрения

Для участников ВНО в этих пунктах тестирования будут созданы особые специальные условия по медицинским заключениям, которые предоставлялись при регистрации. .

Около 500 участников ВНО-2018 попросили создать им особые условия на пунктах тестирования по медицинским показаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Он сообщил, что уже сформирована сеть пунктов тестирования. Всего, по словам Карандия, ВНО-2018 во время основной сессии будет проведено в 3803 пунктах тестирования, которые равномерно будут расположены по всей территории Украины.

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«Должен сказать о том, что для участников ВНО в этих пунктах тестирования будут созданы особые специальные условия по медицинским заключениям, которые предоставлялись при регистрации. Всего 495 человек обратились в украинский и региональные центры с соответствующими просьбами, с соответствующими медицинскими заключениями. Такие условия им будут созданы. Это и аудитория на первом этаже, чтобы недалеко передвигаться по этажам, особенности используемой мебели, медицинский контроль, сопровождение, например, сурдопереводчиков и т.д.», - сообщил он.

Карандий также отметил, что в этом году на участие в тестировании зарегистрировалось 10 человек с недостатками зрения, для которых уже разработаны тесты, выполненные шрифтом Брайля.

«Новшеством этого года является то, что нами будут адаптированы тесты, которые будут выполнены шрифтом Брайля для незрячих лиц. Зарегистрировались на такое тестирование 10 человек. Категория небольшая, но с точки зрения социального значения - это достаточно весомый прогресс», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, основная сессия ВНО пройдет со 22 мая по 13 июня. Для участия в основной сессии зарегистрировались 335 тыс. 843 человека.